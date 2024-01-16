Milliyetçi ve ülkücü kimliği ile Ankaralıları kandıran Yavaş’a tepki yağdı

Birçok vatandaş Yavaş'ın ülkücülüğünün ve milliyetçiliğinin yalan olduğunu söyledi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'yi 'Partiyi CHP'lileştiriyorsunuz' diyerek eleştiren Mansur Yavaş, daha sonra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP/DEM Partisi ile ortak olan CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ardından Genel seçimler için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için şehir şehir miting yapan Yavaş, söz konusu mitinglerde terör örgütünün ağzı ile konuştu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve PKK'lı hainlerin korkulu rüyası haline gelen İHA/SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu diline dolayan Yavaş, eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'a ve Selahattin Demirtaş'a, 'Bey' diye hitap edip hapisten çıkaracakları sözünü vermişti.Mansur Yavaş 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen HDP'li vatandaşa böyle destek verdi! | VideoGeçtiğimiz günlerde 24 saat içerisinde hain terör örgütü mensupları tarafından 12 vatan evladı şehit edildi. Türkiye şehitleri için tek yürek olup teröre lanet okurken Yavaş'ın sessiz kalmasına Ankaralılardan tepki yağdı.Muhammet Yurtçu, 'Mansur Yavaş'a 2019 yerel seçimlerinde oy verdim. Verdiğim oyu da helal etmiyorum. Ülkücüyüm, milliyetçiyim dedi 12 tane vatan evladı şehit düşerken çıkıp tek bir cümle açıklama yapmadı. Vatan evlatları toprağa düşerken bir duruş sergilemedi. Vatandaşlarının acısını bile paylaşmadı. Kime güvendiysek bizi aldattı.' dedi.İbrahim Öztürk ise, 'Ankara'ya gerçekten bir hizmet gelmesini istiyorum. 5 yıldır vatandaşın derdini çözemedi. Ankaralıyım dedi en büyük kazığı Ankaralılara attı. Böyle ülkücülük, milliyetçilik olmaz. Vatan evlatları şehit düşerken bir köşede siyasi çıkarlar için sessiz kalınmaz. Bu belediyecilik, ülkücülük milliyetçilik değil, hainliktir.' şeklinde konuştu.Abdil Erdoğan, 'Mansur Yavaş göreve gelmeden önce engelli vatandaşların kullandığı suda yüzde yüz indirim vardı. O geldi verilen hakkı elimizden aldı. Ankaralıyım dedi, Ankara'nın canını okudu. Vatandaşı perişan etti. HDP/PKK ile ortak iş tutan bir partinin belediye başkanından başka ne bekleyeceksiniz ki. PKK'nın şakşakçılığını yapmaktan başka bir şey yapmadı. Milletin ortak acısına bile saygısı yok. 12 vatan evladı şehit düşerken tek kelime etmeye korktu' diye konuştu.Musa Aksoy işe şunları söyledi; 'Mansur Yavaş neyin milliyetçisi neyin ülkücüsüymüş. Çıkarı uğruna partisini satıp başka partiden aday olan bir adam. Koltuk uğruna kendini heba eden bir insan.'İrfan Elibol ise, 'Gerçek ülkücü değilmiş demek ki. Gerçek ülkücü bunları yapar mı? Sahtekarlıktan başka bir şey değil. Bu ülkenin evladı vatanı milleti için can verirken sessiz kalmak hangi ülkücülüğe yakışır? Yavaş milleti kandırmaktan başka bir şey yapmadı' şeklinde konuştu.Ünal Ünal da 'Mansur Yavaş oy için ülkücü de oldu milliyetçide oldu. Gerçek bir ülkücü olsaydı HDP, PKK'dır diyebilirdi.'Cahit Zehir, 'Mansur Yavaş ülkücülüğü bırakalı çok oldu. Diyarbakır'a Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor Ankara'ya geliyor 'Ben öyle bir şey demedim' diyor. Yavaş 5 yıldır Ankaralıları kandırdı. Ama bir 5 yıl daha kandıramaz.' dedi.Esat Bozkurt, 'Biz aptal değiliz. Selahattin Demirtaş'a selam gönderen adama ben oy vermem. Babam mezarından kalkıp gelse yine vermem.' İfadelerini kullandı.Sabahattin Duysal da şunları söyledi; 'Bunlar söylemde milliyetçi, ülkücü. Git HDP/PKK ile birleş. Genel seçimlerde Selo'ya özgürlük naraları atıyorlardı.'Serdar Öztaş, 'Mansur Yavaş ben ülkücüyüm, milliyetçiyim demesin. Sayın APO dedi ya orada kaybetti. O dakikadan sonra gidip teröristlere belediye başkanlığı yapması gerekiyor. Önce insanlar bunu bir anlamalı. Sayın Yavaş APO'nun mu belediye başkanı Ankara'nın mı?' şeklinde konuştu.Murat Tahaoğlu, 'Elhamdülillah uçağımızı da yapıyoruz, gemimizi de yapıyoruz, silahımızı da yapıyoruz. Sayın Yavaş bunların neyinden rahatsız oluyor. Madem ülkücü o zaman gurur duymalı. Bunları eleştiren vatan hainidir.' diye konuştu.Sözde ülkücü ve milliyetçi olduğunu iddia eden Yavaş'a sosyal medyadan da tepki yağdı.Ayhan Kütahya isimli bir vatandaş, 'Elimiz kırılsaydı da bu adama oy vermeseydik ama kandırdı bizleri ne bilelim PKK ile HDP ile iş birliği yapacak , mağduru oynadı Ankaralı siyaseti yaptı. Bizler de yerel seçimde buna inandık hata yaptık ama bir daha mı asla' dedi.Cem Ergül ise, 'Yavaş'ı vakur bir siyasetçi bilirdim. 14 Mayıs akşamı İmamoğlu'nun omuzuna el koyup açıklama yapmasına müsaade ederek ne kadar pısırık olduğunu gösterdi. O akşam siyaset hayatı bitti. İmamoğlu bu adamın patronu benim diye Türkiye'ye ilan etti. Akşener korkak diyerek kibarlık yaptı' ifadelerini kullandı.Osman Aydın, 'Ne milliyetçiliği Dem Parti'den farkı ne? Evlatlarımız vatanı için canlarını verirken ağzını açıp tek bir açıklama yapmayan Yavaş'ın ülkücülüğü nerde kaldı? Londra'ya koşa koşa giderken İstanbul'da şehitlerimiz için düzenlenen mitinge neden katılmadı?' şeklinde konuştu.Çınar İsa da, 'Bu milliyetçi değil. Milliyetçi PKK'nın yanında yer almaz . Ben bir milliyetçi olarak bu ret ediyorum. Bu resmen PKK'cı. Ankara'yı Türk bayrakları ile neden donatmadı. Madem o kadar milliyetçiydi neden 12 şehit verdiğimizde çıkıp bir açıklama yapmadı.' diye konuştu.Mustafa Söğüt ise, 'Mansur Yavaş HDP'ye duyduğu saygıyı Ankaralı vatandaşa da duysa keşke' dedi. Osman Koçak, 'Tüh senin milliyetçiliğine senden ancak maşa olur' şeklinde konuştu.Asude Deniz de şunları söyledi; 'Hepsinin ortak dili, terörü övmek, devlete başkaldırı, teröriste selam göndermek ve desteklemek olanlara destek olduklarını görmek çok üzücü. Atatürk'ün partisi diye oy verenler sadece kendini kandırıyor. CHP halkın nezdinde samimiyet ve güven kaybetmiştir.'Aydın Özlü, 'Tıpkı Kılıçtaroğlu gibi konuşuyor akşam başka sabah başka. Batı'da başka doğuda başka. Rüzgâr nerden eserse o tarafa eğiliyor omurgasız.' şeklinde konuştu.Hasan Bal da, 'Bu adam milliyetçilikten ekmek yedi ve halen de yemeğe çalışıyor. Yaptıkları ve bulunduğu yer de bu işte, kendi beyanları ile açık ve net. En milliyetçileri Mansur Yavaş olunca, CHP'nin sergilediği bütün kıvrak bel hareketlerine şaşırmamak lazım.' ifadelerini kullandı.