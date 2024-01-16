Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobil takla atıp devrildi: 6 yaralı

Malatya- Kayseri karayolu Darende Ağıllar mevkiinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyreden G.Ç. (38) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpıp takla atarak devrildi.Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., Z.Ç., Z.Ç., İ.Ç., M.Ç. ,T.Ç. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.