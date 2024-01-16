Kavga sosyal medyaya taşındı... Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu destekçisi İbrahim Özkan'a engel!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı.Peş peşe istifalar yaşanırken takvim.com.tr kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun "müstakil" kararına rağmen CHP ile ittifakı savunan ve gelişmeler sonrası partiden istifa eden İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etti.Daha sonra partisine operasyon çekildiğini belirterek Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Meral Akşener, "Partimize kurumsal operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanı, kabul ediyorum. Buyursunlar" diyerek rest çekti.Devam eden süreçte CHP ve İYİ Parti arasında gerilim sürerken bomba bir gelişme yaşandı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na destek açıklayan ve parti ile yollarını ayıran İbrahim Özkan'ı sosyal medyada engellediği ortaya çıktı.X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İbrahim Özkan, Akşener'in kendisini engellediğine ilişkin ekran resmi paylaşarak, "Ben sade bir halkım.. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi.. Canı sağ olsun…" dedi.