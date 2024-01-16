Kabine toplantısı başladı! Emekliye ek zam için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son toplantısını 6 Aralık'ta yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı. Beştepe'de yeni yılın ilk Kabine toplantısının en önemli başlığı ise emekliye ek zam düzenlemesi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında, “Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine'de tartışacaktır” görüşünü ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de dün istihdam paketi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaparken emekli zammına ilişkin düzenlemenin de daha sonra bu metne eklenebileceğini şöyle ifade etti:“Bütçe imkânları ve sürdürülebilirlik önemli. Etki analizleri ve bütçe imkânlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığında, Kabine toplantısında netleştiğinde komisyon veya Genel Kurul aşamasında bu kanunun metnine eklenmesini değerlendireceğiz.”Erdoğan'ın talimatıyla aylardır ek zam düzenlemesi üzerinde çalışan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kabine'ye emekliye ek zam formüllerine ilişkin sunum yapacak. Refah payı ve kademeli zam formüllerinin değerlendirileceği toplantıda, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek ve en düşük emekli maaşı (halen 7 bin 500 lira) tutarıyla birlikte ek zam oranları da netleşecek. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zammın ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı hesabıyla yüzde 37,5 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Ek zam düzenlemesiyle emekli maaşlarına zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.Enflasyonla ve fahiş fiyatlandırmayla mücadelenin de önemli bir başlık olarak ele alınacağı Kabine'de ayrıca, Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından bölgede yürütülen güvenlik operasyonları masaya yatırılacak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Dış politikadaki gelişmelerin de görüşüleceği toplantıda, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde gelinen aşama gözden geçirilecek. İsveç'in üyelik protokolü, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sevkedilmişti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki diplomatik girişimlerinin de ele alınacağı toplantıda, Gazze'ye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılan çalışmalar değerlendirilecek.Emekliye ilave zam için yasal düzenleme gerekiyor. İlave zam düzenlemesinin, pazartesi günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında eklenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul süreçleri ile Cumhurbaşkanı'nın onay süreci dikkate alındığında emekli aylıklarına zammın yansıtılması için şubat ayı ağırlık kazanıyor. Bu durumda, ocak aylıklarını yüzde 37,5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şubat ayında da aylıkları ile birlikte ocak farkları ödenecek.