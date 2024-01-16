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İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı

İzmir'de, sokak kedilerini evine götürüp öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan cani polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Ekleme: 16.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attıKarşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde, bir apartmanın bahçesinde çok sayıda ölü kedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir apartmanın güvenlik kamerasından kedileri öldüren kişi tespit edildi.

İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı

Apartmanın 2'nci katında oturan K.K.'nın bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığı ortaya çıktı.

İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı


Bunun üzerine polis, K.K.'nın oturduğu daireye baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören K.K., dairesinin kapısını açmadı. K.K.'nın zorluk çıkarması nedeniyle polis ekipleri olay yerine çilingir çağırdı.

İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı

Savcılık talimatı ile K.K.'nın dairesine çilingir yardımı ile girildi. Polise direnen K.K., güçlükle etkisiz hale getirilerek, polis otosuna bindirildi. K.K., polis otosuna götürüldüğü sırada, olayı öğrenen bir daire sakini tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Şüpheli, gazetecilerin 'Kedileri neden öldürdünüz' sorusuna da yanıt vermedi. Emniyete götürülen K.K.'nin eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortayı çıktı.

İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı

ÖLDÜRDÜĞÜ KEDİYİ ATTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokaktan topladığı kedileri katlettikten sonra apartmanın bahçesine atan K.K., apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, K.K.'nın dairesinde öldürdüğü bir kediyi balkondan attığı görülüyor.

İzmir'deki cani gözaltında: Sokaktan topladığı kedileri evinde öldürüp apartmanın bahçesine attı

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.













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