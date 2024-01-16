İşte Siyonist zulmün bilançosu! Saldırılarda 30 bin 843 kişi şehit oldu

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü sistematik soykırımın ortaya çıkardığı tahribat kan dondurdu. İsrail saldırıları neticesinde, 10 bin 400'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 30 bin 843 kişi şehit oldu. Yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişininse akıbeti bilinmiyor. Abluka nedeniyle yeterli sağlık hizmeti alamayan 10 bin kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı, 400 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı. 2 milyon insan kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. 145 cami, 295 üniversite ve okul işgal rejimi tarafından yıkıldı. 65 bin ton patlayıcı Gazzeli masumların üzerine atıldı.

Gazze'de yıllardan bu yana bir devlet terörü estiren İsrail, 7 Ekim'den itibaren vahşetin dozunu iyice artırdı. İsrail'in saldırıları sonucu tarihte eşine az rastlanır bir zulüm bilançosu ortaya çıktı. İsrail saldırıları neticesinde 10 bin 400 çocuk daha ömrünün ilk yıllarında hayattan koptu. 7 bin 100 kadın ise şehadet şerbetini yudumladı.Toplamda 30 bin 843 insan yaşamını yitirdi. İsrail, sağlık personellerini de bilinçli olarak hedef aldı. 337 sağlık personeli bombalar sonucu yaşamını yitirdi. 45 sivil savunma uzmanı da kurşunların hedefi oldu.İsrail, Gazze'deki zulmü dünya kamuoyuna duyuran gazetecileri de katletti. Saldırılar neticesinde 117 gazeteci yaşamını yitirdi. Yüzde yetmişi kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin akıbeti ise bilinmiyor. 60 bin 317 insan ise yaralandı. 10 bin kanser hastası, ablukalar nedeniyle gerekli tedaviyi göremediği için ölümle burun buruna yaşıyor.6 bin 200 yaralının ise bölgeden acilen, tedavi için çıkartılması gerekiyor. 2 milyon insan kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. Alt yapı sistemlerinin yok edildiği bölgede 400 bin kişi ise bulaşıcı hastalığın pençesinde kıvranıyor.İsrail, bölgeyi yaşanmaz hale getirmek için üst yapı tesislerini de vuruyor. 290 bin konut işgal sonucu tahrip edildi. 295 üniversite ve okul yıkıldı. 145 cami bilinçli olarak hedef seçildi. 3 kilise yıkıldı.134 hükümet binası yerel bir edildi. 30 hastane kullanılmaz hale getirildi. 200 arkeolojik ve tarihi alan saldırlar sonrası yok edildi. 65 bin ton patlayıcı işgal rejimi tarafından Gazzelilerin üzerine atıldı.