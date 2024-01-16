İstanbul İBB itfaiyesine rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde Beylikdüzü'nde görev yapan biri emekli 4 itfaiye erinin, iş yeri açmak isteyen kişilerden ruhsat karşılığı rüşvet aldıkları tespit edildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri emekli 4 itfaiye eri, 1 İBB sağlık personeli ile toplam 18 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, iş yeri açmak isteyen kişilerden ruhsat için 45 bin lira para istedikleri, maddi olarak zayıf gördükleri bazı iş yeri sahiplerine 20 bin liraya kadar indirim yaptıkları, bazı iş yerlerine ise 100 bin lira fiyat verdikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4 itfaiye eri tutuklanırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.