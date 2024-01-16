  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul adayı Murat Kurum: Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz. Bunu lafla sözle değil icraatle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbul adayı Murat Kurum: Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz
AK Parti İBB adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrasında kamera karşısına geçen Kurum, belediye başkanlığı süresince yapacağı çalışmalardan bir kısmına değindi.

Özellikle istihdam konusunun altını çizen Murat Kurum, "Ekonomide Lider İstanbul" vurgusuyla 3 temel gündemini sıraladı.

İşte şehrin tarihi, kültürü, çalışanı da düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Murat Kurum'un 3 temel gündemi;

"İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar"

Bu şehrin gücü tabiki tarihinden, kültüründen geldiği kadar, çalışan ve üretenlerinden de geliyor. Bu şehrin tarihini de kültürünü de çalışan insanlarını da düşünmek zorundasınız. Bu şehrin adayı olarak ekonomide lider İstanbul diyerek sorumluluğunu üstlendiğim 3 temel gündemim var. 1.'si kalıcı istihdam, 2.'si güçlü ticaret ve bunun için gerekli altyapı, 3.'sü ise toplumsal refahı artıran güçlü ev ekonomisi... İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar.

Murat Kurum'un açıklamalarından geri kalan satır başları;

Oldukça verimli bir kampanya süreci yürütüyoruz. İstanbul’un çözüm bekleyen sorunlarına, karmaşaya dönen İstanbul ekosistemine ve en çok da bile isteye çözümsüz bırakılan sorunlara dair İstanbul’un geleceği için kaygılanan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Kısa ve orta vadeli çözümleri sunuyor ve üzerinde çalışıyoruz.

“Her şey İstanbullular için olacak"

İstanbulumuz için hazırladığımız her şey şeffaflıkla ilerliyor. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz, “her şey İstanbullular için olacak” İstanbullularla beraber olacağız. Bugün de İstanbulumuzun ekonomisine katkı sunan İSO’yu ziyaret ettik. Az evvel uzun uzun sohbet ettik notlarımızı aldık. İstanbul için ne düşündüğümüzü konuştuk.

"İş arayan değil iş bulan gençlerin Murat Ağabey'i olmak için mücadele vereceğiz"

Büyük şirketlerimiz istihdama her yıl katkı veriyor, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İBB olarak bu adımı çok daha geniş bir alana yayacağız. İşin içine kamuyu belediyeyi ve özel sektörü de katarak süreci birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar gündeme aldık, gençleri çok önemsiyorum. İş arayan değil iş kuran, kendi iş yerini açtıran, bunun için de maddi manevi destekler veren, gençlerin Murat Ağabey'i olma sözüm var. Bunu tutmak için mücadele vereceğiz. İstanbulu lafla değil gerçek belediyecilikle… Sosyal adaletin kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz.

"Genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracağız"

Sosyal adaletin kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz.
Genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracağız. Bakanlıkta yaptığımız gibi kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde yapacağımız her projede çalışanların en az yüzde 25’i gençlerimiz ve kadınlarımız olacak. Yine gençlerimiz kendi işlerini kurmaları için finansal destek vereceğiz. 39 ilçemizde yeni ofisler kuracağız. Kadın ve genç girişimcilere bu ofisleri ücretsiz sunacağız.

"Ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz"

İşleri gençlerimizin ayağına getireceğiz. Herkesin kendi kurduğu, kuracağı, iş alanında eğitim alacağı eğitim atölyeleri kuracağız. İstanbulumuzun ne ihtiyacı varsa ona yönelik eğitim atölyeleri kuracağız. Meslek edindirme kurslarımızı mahalle mahalle açacağız. Lise ve üniversitede okuyan arkadaşlarımızla, üniversitelerle yakın iş birliği içerisinde ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz. İlk 1 yıl boyunca istanbulda istihdam için seferber olacağız. İstanbulun kadınları güçlü gençleri özgüvenli olacak.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!