İstanbul adayı Murat Kurum: Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz

AK Parti İBB adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.Ziyaret sonrasında kamera karşısına geçen Kurum, belediye başkanlığı süresince yapacağı çalışmalardan bir kısmına değindi.Özellikle istihdam konusunun altını çizen Murat Kurum, "Ekonomide Lider İstanbul" vurgusuyla 3 temel gündemini sıraladı.İşte şehrin tarihi, kültürü, çalışanı da düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Murat Kurum'un 3 temel gündemi;Bu şehrin gücü tabiki tarihinden, kültüründen geldiği kadar, çalışan ve üretenlerinden de geliyor. Bu şehrin tarihini de kültürünü de çalışan insanlarını da düşünmek zorundasınız. Bu şehrin adayı olarak ekonomide lider İstanbul diyerek sorumluluğunu üstlendiğim 3 temel gündemim var. 1.'si kalıcı istihdam, 2.'si güçlü ticaret ve bunun için gerekli altyapı, 3.'sü ise toplumsal refahı artıran güçlü ev ekonomisi... İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar.Oldukça verimli bir kampanya süreci yürütüyoruz. İstanbul’un çözüm bekleyen sorunlarına, karmaşaya dönen İstanbul ekosistemine ve en çok da bile isteye çözümsüz bırakılan sorunlara dair İstanbul’un geleceği için kaygılanan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Kısa ve orta vadeli çözümleri sunuyor ve üzerinde çalışıyoruz.İstanbulumuz için hazırladığımız her şey şeffaflıkla ilerliyor. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz, “her şey İstanbullular için olacak” İstanbullularla beraber olacağız. Bugün de İstanbulumuzun ekonomisine katkı sunan İSO’yu ziyaret ettik. Az evvel uzun uzun sohbet ettik notlarımızı aldık. İstanbul için ne düşündüğümüzü konuştuk.Büyük şirketlerimiz istihdama her yıl katkı veriyor, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İBB olarak bu adımı çok daha geniş bir alana yayacağız. İşin içine kamuyu belediyeyi ve özel sektörü de katarak süreci birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar gündeme aldık, gençleri çok önemsiyorum. İş arayan değil iş kuran, kendi iş yerini açtıran, bunun için de maddi manevi destekler veren, gençlerin Murat Ağabey'i olma sözüm var. Bunu tutmak için mücadele vereceğiz. İstanbulu lafla değil gerçek belediyecilikle… Sosyal adaletin kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz.Sosyal adaletin kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz.Genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracağız. Bakanlıkta yaptığımız gibi kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde yapacağımız her projede çalışanların en az yüzde 25’i gençlerimiz ve kadınlarımız olacak. Yine gençlerimiz kendi işlerini kurmaları için finansal destek vereceğiz. 39 ilçemizde yeni ofisler kuracağız. Kadın ve genç girişimcilere bu ofisleri ücretsiz sunacağız.İşleri gençlerimizin ayağına getireceğiz. Herkesin kendi kurduğu, kuracağı, iş alanında eğitim alacağı eğitim atölyeleri kuracağız. İstanbulumuzun ne ihtiyacı varsa ona yönelik eğitim atölyeleri kuracağız. Meslek edindirme kurslarımızı mahalle mahalle açacağız. Lise ve üniversitede okuyan arkadaşlarımızla, üniversitelerle yakın iş birliği içerisinde ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz. İlk 1 yıl boyunca istanbulda istihdam için seferber olacağız. İstanbulun kadınları güçlü gençleri özgüvenli olacak.