  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Irak'ın kuzeyine operasyon! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki PKK inleri havaya uçuruldu

MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi." denildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki PKK inleri havaya uçuruldu
Ekleme: 16.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyine operasyon! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki PKK inleri havaya uçuruldu
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, 'Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi.' ifadelerine yer verildi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

23 TERÖR HEDEFİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'deki PKK inleri havaya uçuruldu

Açıklamada, 'İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

10 TERÖRİST DAHA ETKSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!