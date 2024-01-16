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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Makam aracınızı satın TOGG alın

Valiler Toplantısı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf dönemi kapsamında “Ben defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Bu seviyeye inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecburuz. Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Makam aracınızı satın TOGG alın
Ekleme: 16.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Makam aracınızı satın TOGG alın
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden, "kamuda tasarruf tedbirleri"ne hassasiyetle uymalarını istedi. Milliyet'te yer alan habere göre, Şimşek geçtiğimiz salı günü İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmıştı. Edinilen bilgiye göre Şimşek, 81 ilin valisine seslendiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

ENFLASYON HEDEFİ: Türkiye'yi tekrar güçlü şekilde küresel kalkınma yarışında ön plana çıkartacak bir program uyguluyoruz. Bu programın ana unsurlarından biri fiyat istikrarı. Kastettiğimiz enflasyonun tek haneye indirilmesi. Şu anda çok yüksek; bunu aşağı çekmek için dünyanın kurallarına uygun bir programla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonu aşağı çekersek, makroekonomik hedeflerimizin tamamını başarabiliriz.

ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN: Tasarruf tedbirleri bütün bakanlıklar için önemli ama valilerimiz için çok önemli. Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz.

O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz.

YATIRIMLARIN ETKİNLİĞİ: Yerel yatırımların takibi bizim için çok değerli. Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar.

HAK EDENE ÖDEME: Bu sene sosyal yardımların bütçesi 497 milyar TL. Tüm Türkiye'deki yatırımlar ki bir kısmı depremle ilgili yatırımlar, onları ayrı tuttuğumuz zaman 800 milyar TL. Bunları sadece hak edenlere ödememiz gerekiyor. Hak etmeyene lütfen vermeyin. Alttaki ekipler iyice denetlesin. Bu ülkede o kadar çok kayıt dışılık var ki. Adamın serveti var ama görünürde hiçbir şey yok.

MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ'
Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek'in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, "Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz" dediği kaydedildi.
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