Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'ı Ankara'da ağırladı.Görüşme kapsamında Hırvatistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bölge ve çevredeki güncel gelişmelerle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, "Türk-Hırvat dış ticaret hacminde hedefimiz 2 milyar dolar" dedi.Filistin-İsrail savaşıyle ilgili konuşan Bakan Fidan, 'Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum.' dedi.Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ise "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.