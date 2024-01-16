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Fahrettin Koca'dan seyyar sandık duyurusu! Yatağa bağımlı hastalar başvuru yapabilir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı olarak yaşayan hastaların seyyar sandıkta oy kullanabileceğini aktardı. Başvurular için son gün ise 17 Ocak.

Fahrettin Koca'dan seyyar sandık duyurusu! Yatağa bağımlı hastalar başvuru yapabilir...
Ekleme: 16.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca'dan seyyar sandık duyurusu! Yatağa bağımlı hastalar başvuru yapabilir...
Türkiye'de yerel seçim için geri sayım sürüyor.

Heyecanla beklenen seçimlere tam olarak 75 gün kaldı.

Partiler ve adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yatağa bağımlı hastaların oy kullanmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşıma göre hastalar, seyyar sandık ile oy kullanabilecek.

Seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden kontrol edilen hastalar, İlçe Seçim Kurullarından temin edilen Seyyar Sandık Talep Formunu doldurmalı.

Bunun sonrasında vatandaşlar, engeli veya hastalığı sebebiyle yatağa bağlı olduğu ibaresi yer alan sağlık raporu ile formun yine ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlıklara teslim edilmesi gerekiyor.

Fahrettin Koca'dan seyyar sandık duyurusu! Yatağa bağımlı hastalar başvuru yapabilir...

İşlemler için son gün 17 Ocak
Fahrettin Koca konuyu şu cümlelerle detaylandırdı;

Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkânı sağlıyor. Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden veya https://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir. Yatağa bağımlı kişi seçmense, https://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu'' veya ‘'Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu'' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak.

Fahrettin Koca'dan seyyar sandık duyurusu! Yatağa bağımlı hastalar başvuru yapabilir...

İzlenmesi gereken yolun detayları;

İkametgah şartına dikkat edin.

Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için seçmenin il ve ilçe merkezlerinde ikamet etme şartı bulunuyor.

Söz konusu seçmenler, askı süresi içerisinde engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunu almalı.

Ardından YSK'nın resmi sitesinde bulunan “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu'nu” doldurun.

Yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa formunuzu teslim edin.
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