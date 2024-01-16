  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan, 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi'nin açılışına katıldı: Hazine niteliğindeki eserler

'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekleme: 16.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi'nin açılışına katıldı: Hazine niteliğindeki eserler
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı; İbni Sînâ'dan Kâtip Çelebi'ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içeren “Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik.

Bugün adeta bir kültür ve buluşma merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılan sergi, her sayfası mücevher değerinde altmışı aşkın yazma eserden oluşuyor.

İslamî ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi.

Dünya bilim tarihine ismi altın harflerle yazılan alimlerin kağıda nakşettiği kadim bilgileri, günümüz araştırmacılarıyla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyorum.

Hazine niteliğindeki eserlerimizin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

'UNUTULMAZ BİR YOLCULUK YAPABİLİRSİNİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, 'Valide Sultanlar Yazma Eser Sergisi'ni, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Rami Kütüphanemizde ziyarete açtık.

Geçmişimizi günümüzle buluşturan bu özel sergi, asırlara meydan okuyan nadide eserler incelenerek büyük emek ve çabayla hazırlandı. Osmanlı tarihinin çok önemli şahsiyetleri olan Valide Sultanlar tarafından vakfedilen eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sergimizi ziyaret ederek tarihimizin derinliklerine unutulmaz bir yolculuk yapabilirsiniz.' şeklinde konuştu.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!