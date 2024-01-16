Emine Erdoğan, 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi'nin açılışına katıldı: Hazine niteliğindeki eserler

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı; İbni Sînâ'dan Kâtip Çelebi'ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içeren “Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik.Bugün adeta bir kültür ve buluşma merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılan sergi, her sayfası mücevher değerinde altmışı aşkın yazma eserden oluşuyor.İslamî ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi.Dünya bilim tarihine ismi altın harflerle yazılan alimlerin kağıda nakşettiği kadim bilgileri, günümüz araştırmacılarıyla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyorum.Hazine niteliğindeki eserlerimizin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, 'Valide Sultanlar Yazma Eser Sergisi'ni, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Rami Kütüphanemizde ziyarete açtık.Geçmişimizi günümüzle buluşturan bu özel sergi, asırlara meydan okuyan nadide eserler incelenerek büyük emek ve çabayla hazırlandı. Osmanlı tarihinin çok önemli şahsiyetleri olan Valide Sultanlar tarafından vakfedilen eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sergimizi ziyaret ederek tarihimizin derinliklerine unutulmaz bir yolculuk yapabilirsiniz.' şeklinde konuştu.