Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye: Su katılmamış soysuzluktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:3 hilal kutlu ecdadımızın zafer turuyken son 55 yıldır ülkemizin birlik sancağıdır. 3 hilal ülkücü doğup ülkücü ölmek isteyenlerin şeref payesidir. Önümüzdeki kurultayda 'Ben' değil biz diyen, kibir ve bencilliği elinin tersiyle iten, 'Bana kimse dokunmasın' demek yerine risk alan, orada burada saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırılara göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir.Belediye başkan aday listelerimizin ilkini 10 Ocak'ta ikincisini 11 Ocak'ta üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştık. Üzerinde çalıştığımız diğer adaylarımızı da peyderpey kamuoyumuza sunacağız.CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitinde kriz ortaya çıkmıştır.Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi CHP'den hesap soracaktır.31 Mart 2024 tarihinde Türk siyaset tarihinin kilit seçimlerinin yapılacak olması heyecanımızı yoğunlaştırmaktadır.Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talibiz, tüm imkanlarımızla hazırız. Biz de milli değerler cahilliği değil, Türkiye sevdalığı vardır.Geçen hafta bir televizyon kanallarında yayınlanan Türkiye'ye yabancı kesimlerin gözüyle bakan Livaneli diyor ki 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular değil, hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil, şanlı Türk ordusu vardır. Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB Başkanından da tek bir itiraz gelmedi. Alın birini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur.Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır.Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz.AB ve ABD merkezli düşünce akımlarının sorgulanması batı paradigmasını da tartışmaya açmaktadır. İnsanlık buhrandadır. İsmini zikretmekten utandığım utanç adasında reşit olmayan kız çocuklarına karşı muameleleri skandal ve barbarlıktır. Bu karanlık tabloyu medeniyet diye yutturmaya kalkmak aklın inkarıdır. Batı'nın saçtığı virüsler diğer ülkelere de bulaşmakta.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sadece mazlumların değil insanlık onurunun hiçe sayılmasıdır. En yoksul ülkelere saldırmak, suçsuzlara füzelerle vurmak vandallıktır. ABD'nin gittikçe irtifa kaybettiği açıktır. İsrail ve ABD akıttığı kanların hesabını mutlaka verecektir. Amerikalılar ABD'ye sahip çıkmalı, böyle gelse de böyle gitmeyeceğini görmeliler. Kan dökerek, can alarak varlığını sürdüren bir devlet görülmemiştir tarihte. ABD sözde müttefik ama yapmadığı kötülük kalmamıştır. ABD'yi sorgulamak demek terörü sorgulamak demektir.Ekonomik krizde karşınıza çıkacak yüz bellidir. Kaosların arkasından yine aynı mihrak çıkacaktır. PKK, YPG sahipleri Brüksel Washington hattındadır. Sabrımızın kalmadığını cümle aleme haykırıyoruz. Türkiye diriliş sürecine geçtikçe ya bir terör saldırısı ya da yaptırım tehdidi sükun etmektedir. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında eş zamanlı olarak Türkiye'ye karşı terör kartı hayata sokulmuştur.Terör örgütleri kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzüdür. PKK bir sonuç değil vasıtadır. Amaç değil araçtır. Her devletin kullandığı uluslar üstü pazarlık aracı olarak şiddete başvurduğu ortadadır. Teröristlerin imhası en üst seviyede sürdürülmüş, çok sayıda şehit verilmiştir.Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleri ile bağı olmamış bilakis terör örgütü en çok Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür.Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin yanında yer alan kahraman yöre halkını kutluyorum. Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Türkiye PKK ve bölücülüğün arkasındaki aktörleri görmesi ile tepkisini göstermiştir.ABD'nin PKK ile ilişkisinin saklanacak yönü kalmamıştır. Devletimizin arşivi doğrulayacak belge ve bilgilerle doludur. MHP, söz dost denilen müttefikler tarafından altının oyulmasına sessiz kalmayacaktır. Kahraman silahlı kuvvetlerimize inancımız tamdır.Hainlerin, DEM'cilerin TBMM'de bulunması siyaset garabeti, demokrasi ayıbıdır. Hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de TBMM'de barınmamalı, tutulmamalıdır.