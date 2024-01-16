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Cuma hutbesinde söyledikleri için tutuklanmıştı! Ahmet Bostancı serbest bırakıldı!

Cuma hutbesinde Mustafa Kemal'in anılmasına tepki gösterdiği için 67 gündür tutuklu olan Ahmet Bostancı, bugün görülen duruşmadan sonra tahliye edildi.

Ekleme: 16.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Cuma hutbesinde söyledikleri için tutuklanmıştı! Ahmet Bostancı serbest bırakıldı!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem olmuştu.

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde cuma namazı sırasında imamın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı, camiden ayrıldı.

Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Soruşturma başlatıldı

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı, polis merkezine götürüldü.

Tutuklandı

Bostancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Duruşması görüldü

Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmasına tepki göstermesinden sonra tutuklanan Ahmet Bostancı'nın duruşması, bugün Anadolu Adliyesi'nde görüldü.

Tahliye edildi

Anadolu Adliyesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, 67 gündür cezaevinde olan Bostancı'nın tahliye edilmesine karar verildi.

Slogan atıldı

Ahmet Bostancı'nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.

20 yaşındaki Ahmet Bostancı, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
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