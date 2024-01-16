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CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

CHP'li İBB'ye bağlı M7 metro hattının sabah saatlerinde arıza yapması sonucunda, iddiaya göre, vatandaşlar yarım saat metroda mahsur kaldı. Bir vatandaş yaşanılan arızaya sosyal medya hesabından tepki gösterirken; Cem Karaca'nın “Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava" sözlerini hatırlattı.

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'
Ekleme: 16.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'
Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) skandallar da bitmek bilmiyor. 5 yıldır işbilmezliği ve hizmetle değil algıyla İBB'yi yöneten Ekrem İmamoğlu, vatandaşı da adeta bezdirdi.

CHP'li İBB, ulaşımda İstanbulluya zulüm etmeye devam ediyor

İmamoğlu koltuğa oturduğu günden beri ulaşımda tek bir yol katetmediği gibi İstanbul'da ulaşım; sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündemde. Bugün sosyal medya platformu X'de bir vatandaşın yaptığı paylaşımda İBB'nin işbilmezliğini yeniden gözler önüne serdi.

İstanbullu vatandaşın iddiasına göre; sabah saatlerinde M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında bir arıza yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle sinyallerin kesildiğini söyleyen Sinem isimli genç kadın, havalandırma çalışmadan yarım saat boyunca metronun olduğu yerde beklediğini kaydetti. Sinyal butonlarına kimsenin cevap vermediğini ve acil kapı kollarının çevrilmesine rağmen kapıların açılmadığını ifade eden kadın yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı;

'HAYATIMIN EN KORKUNÇ YARIM SAATİ'

'Hayatımın en korkunç yarım saatini yaşadım. Yine yağmurlu bir gün ve M7'nin sinyali kesildi. Yarım saat boyunca balık istifi hâlinde havalandırmalar çalışmadan bekledi. Asla mübalağa etmiyorum. Sinyal butonlarından kimse cevap vermedi. Kapının kolu çevrildi ama kapılar açılmadı'

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

'Gerçekten insanların seyahat kazalarında nasıl ölebildiğini anladım o yarım saatte. Biraz daha geçseydi herhalde havasızlıktan bilinsini kaybedenler olacaktı. Ben bugünden sonra hiçbir şekilde M7'de kendimi güvende hissetmeyeceğim @ekrem_imamoglu @istanbulbld

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

CHP'Lİ İBB'YE İSYAN ETTİ: 'Acil eylem planı da mı yok!'

'Acil eylem planı da mı yok? Bu nasıl bir hazırlıksızlık. İnanın o yarım saat o metronun içinde olan insanların üzerinde bırakılan travmayı sizlere anlatamam. Ben bunu normalleştirmeyeceğim ve sineye çekmeyeceğim. Her cenahın vatandaş halk söyleminden bıktım artık.'

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

'Yetişkin insanlar olarak aklımızı kaybetme noktasına geldik. Çocuklar? Hamileler ve yaşıları düşünemiyorum bile. Hala böyle bir anı nasıl yaşadık anlayamıyorum. Sinyal kesilebilir kabul. Buna dair neden bir hazırlık yok? Neden neden neden?'

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

'Güne berbat başladım. Teşekkürler. Yapmam gereken bi ton iş varken ben burda asla cevap alamayacağım bir hak savunuculuğuna soyunuyorum'

'Yüzlerce insanın panikten camları kapıları yumruklayıp çığlık attığı bi anı tahayyül edin. Eylem planları hazırlanırken böyle anlar için kitle psikolojisinin nasıl çalışacağını söyleyen bir tane psikolog da mı yok!!!!!'

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

'Cem Karaca'nın da dediği gibi “Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava.” Bu saatten sonra kimsenin hak hukuk adalet eşitlik zart zurt söylemlerini gram kaale almam.'

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz'

Sosyal medyadaki bu iddiayı teyit eden birçok kullanıcının yorumuna rağmen Metro İstanbul konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Arızaya yakalanan bir diğer vatandaş;

CHP'li İBB'ye bağlı metro arızalandı! Vatandaş isyan etti: 'Bedava yaşıyoruz' 
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