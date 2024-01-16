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CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'

Yerel seçimler öncesi CHP ile DEM Parti arasındaki kirli yakınlaşma Mersin'de resmiyet kazandı. Akdeniz ilçesinde CHP, DEM'in adayını destekleyecek. Büyükşehirde ise DEM, CHP'yi destekleyecek.

CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'
Ekleme: 16.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP ve DEM siyasi işbirliklerini iyice görünür kılacak girişimlerde bulunuyor. CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmayıp DEM Parti'nin adayı Nuriye Arslan'a destek verecek. Arslan, 10 Haziran 2022'de belediye meclisinde 'İstiklal Marşı okumak zorunda değiliz' diyerek gerginlik çıkarmış ve terör propagandası yapmıştı.

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Mersinliler, Arslan'a oy vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan Akdeniz Belediyesi'ndeki ittifaka karşılık, CHP'nin 'Siz de bizi Mersin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'e oy vererek destekleyin' dediği öne sürüldü.

CHP, DEM'E MUHTAÇ OLDU

Mersin'de PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP, Akdeniz Belediye eşbaşkanlığı için İstiklal Marşı düşmanı Nuriye Arslan'ı destekleyecek.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirleri kaybetme korkusu yaşayan CHP, DEM Parti ile kirli bir seçim ittifakı pazarlığı yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, DEM'in desteğini almak isteyen CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday göstermedi.

CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAMIŞTI

Arslan'ın 10 Haziran 2022'de belediye meclisinde İstiklal Marşı ile ilgili söylemleri sosyal medyada gündem olmuştu. Akdeniz Belediyesi meclis toplantısı açılışında İstiklal Marşı'nı okumayan DEM Partili (HDP'li) meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında tartışma yaşanmıştı. Arslan'ın 'Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz' ifadesi büyük tepki çekmişti.

CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'

KİRLİ İTTİFAKA TEPKİ YAĞDI

CHP'nin DEM Parti ile ittifak kararı Mersinlilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, 'Yazıklar olsun CHP'ye. Vatana ihanet edenlerle, kurşun sıkanlarla bir olup nasıl dolaşacaklar.

CHP seçmeni, Akdeniz ve Toroslar'da PKK'nın uzantısı HDP'ye oy veremez, vermemeli. Anlamayanlar artık anlasın. Daha 6 ay önce Kılıçdaroğlu, HDP'ye sırtını dayadı. CHP yöneticilerinin artık ne Atatürk ne Türk milleti ne de Türk devleti ile bir ilgisi, yakınlığı kalmamıştır' sözleriyle ittifaka tepki gösterdi.

CHP-DEM ittifakına tepki çığ gibi! 'İhanet edenlerle bir aradalar'
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