CHP'de ifşalar hakaretler havada uçuşuyor! Haluk Bozdoğan'dan Halk TV bombası; Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır işin içinde!

Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday belirleme süreci krize dönerken geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı karıştı.CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter Ulan" diye bağırarak salonu terk ettiği ortaya çıktı.Çakır kavganın sebebini ise, "Ancak Mersin'le hiç ilgisi olmayan Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İstanbul'da yaşayan ancak Mersin Milletvekili olan Ali Mahir Başarır hiç bilmedikleri bölgeyle ilgili belediye başkan adaylarını belirliyorlar, biz buna itiraz ettik." ifadeleriyle açıkladı.Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın odağında olduğu krizin etkileri sürerken bir bomba daha patladı.CHP'den kendisine söz verilmesine rağmen aday gösterilmediğini iddia ederek istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan olay ifşalarda bulundu.CHP yandaşı Enver Aysever'e konuşan Bozdoğan, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef aldı.Halk TV ile zorla sözleşme imzalattırıldığını söyleyen Bozdoğan, "Bu iki vatandaş biri İstanbul'da yaşayan bu milletvekili biri de Malatyalı milletvekilinin bu kentteki rantlarını herkes biliyor. CHP'lilerin hepsi biliyor. Düşünebiliyor musunuz siz neden Halk TV'den gelip benle zorla bu sözleşmeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Eşinin orada kurum avukatı olduğunu biliyorum. Sözleşme için yüksek para istediler ve sadece 1 yıllık abonelik yaptım. Aynısını Mezitli belediyemiz için de yaptılar." dedi.Öte yandan Bozdoğan, "Sizin halk tarafından nefret edilen birisi olduğunuz anketlerde sonuncu olduğunuz ve kendi müdürünüz tarafından suç duyurusunda bulunup mahkemeye verildiğiniz doğru mu?" sorusuna ise yine ifşalarla yanıt verdi.Haluk Bozdoğan, "Müdürümü mahkemeye veren benim. İnsan kaçakılığı yapan yardımcım vardı direkt olarak savcılığa intikal ettim." iddiasında bulundu.CHP'li Veli Ağbaba söz konusu iddiaların ardından Haluk Bozdoğan'a hakaretlerle yanıt verdi. Ağbaba, "Mersin'de 1 cm arsası olan,adına bir metre taşınır ya da taşınmaz malı olan,belediyeden ya da kamudan ihale alan, Mersin'de herhangi bir ticari ilişkisi olan şerefsiz, namussuz,alçak ve hasiyetsizdir. Bu iddialarını kanıtlamazsan sen de şerefsiz, namussuz,alçak ve haysiyetsizsin Haluk Bozdoğan ayrıca bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.