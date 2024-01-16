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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Ekleme: 16.01.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen "Kartel-4" operasyonuyla hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali İstanbul'da gözaltına alındı.

ALMANYA'NIN UYUŞTURUCU KARTELİ

Almanya'da uyuşturucu ticareti yapan Sammy Ali'nin "Uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü" yaptığı tespit edildi.

"ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.
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