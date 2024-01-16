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Bakan Bolat: Hedefimiz mal ve hizmet ihracatını artırmak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, her şartta mal ve hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ekleme: 16.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat: Hedefimiz mal ve hizmet ihracatını artırmak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te her türlü zorluk ve şartta dahi ihracatı mallar ve hizmetler için artırmayı, ülkenin üretimine zarar verecek yöntemlerle yapılacak ithalatla da etkin mücadele yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'ta gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısında, gümrük müdürleri, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürleri, laboratuvar müdürleri ve tasfiye işletme müdürleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, '2024 yılı Hedefler ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin 620 milyar dolarlık mal ihracat ve ithalatı ile 150 milyar dolarlık hizmetler ihracat ve ithalatının yürütüldüğü 154 gümrük idaresinin 2023 yılındaki performansını görüştüklerini, 2024 yılına ilişkin hedef ve beklentilerini paylaştıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti:

'Hedeflerimiz, her türlü zorluk ve şartta dahi ihracatımızı mallar ve hizmetler için artırmak, ithalatta ülkemiz üretimine zarar verecek yöntemlerle yapılacak ithalatla etkin mücadele yürütmek, gümrüklerde her türlü zararlı ve kaçak malları yakalamak olarak belirlenmiş ve paylaşılmıştır. Dış ticaretimize önemli katkılarda bulunan gümrük çalışanlarımıza ve toplantımıza katılan müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.'
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