Antalya'da dairede yangın: Üniversite öğrencisi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 Sokak'taki bir sitenin C blokunun 2. katında yaşayan üniversite öğrencisi Gözde G.'nin dairesinde yangın çıktı.Yangının nedeni henüz belirlenemezken alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına hem bina içerisinden hem de balkondan müdahale etti.Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yüzü dumandan simsiyah olan öğrenci ise büyük üzüntü yaşadı.Balkondaki 2 Türk bayrağının ise zarar görmediği görüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.