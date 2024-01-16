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Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirerek yükselişini güçlendirdi. Jeopolitik risklerin artması ve ABD'den gelen verilerle ons altın rüzgarı arkasına aldı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik direncine yöneldi. Altın son bir haftada yüzde 2,17 kazandırmasıyla yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için alım fırsatı seviyelerini açıklayarak tarih verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…

Ekleme: 16.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi
Altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. Ons altın artış gösterirken, altın gram fiyatı buradan esen rüzgarla yükselişini güçlendiriyor. Altın getirdiği kazançlarla takip edilen enstrümanlar arasında. Bu kapsamda yatırımcısı 'Almalı mı satmalı' soruna yanıt artıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, merak edilenlere ilişkin altın yorumlarında bulundu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini rakam vererek açıkladı.

'ONS ALTIN İÇİN 2038-2070 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM'

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

'Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta bu seviyeyi destek seviyesi olarak takip edicem. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak ve yukarıda 2070 dolar direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

'ONS ALIM FIRSATI VERMEDEN YÜKSELECEK'

Ons tarafında yılın ilk çeyreği 2150 dolar seviyesi beklentim hala geçerli. Özellikle ons tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden yavaş yavaş yükselişini devam ettiricek.

'ALTIN GRAM FİYATI İÇİN 2040-2070 TL ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM'

Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar ons altının gerilemesiyle 15 liralık gerileme görüldü. Gram altın TL fiyatında 2040-2070 lira aralığını bu hafta takip ediyor olacağım.

'GRAM ALTIN İÇİN SON ALIM FIRSATI'

Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

'ALIMLARI BİTİRMEK LAZIM'

Ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alım yapmak lazım. Ve alımları bitirmek lazım.

'2090 LİRAYI HEDEF ALAN GRAM ALTIN OLACAK'

Gram altın tekrar 2070 lira denemesi yaparak 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak.

'KISA VADEDE 50 LİRALIK YÜKSELİŞ BEKLİYORUM'

2040 lira seviyesini referans aldığımızda kısa vadede yani 1-2 hafta içerisinde 50 liralık bir yükseliş bizi bekliyor.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

'GERİ ÇEKİLMELER KALICI DEĞİL'

O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 1.982,11
SATIŞ(TL) 1.982,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.337,00
SATIŞ(TL) 3.404,00

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.305,00
SATIŞ(TL) 13.489,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.048,78
SATIŞ(USD) 2.049,12

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 1.868,46
SATIŞ(TL) 1.882,17
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