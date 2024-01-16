Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. Ons altın artış gösterirken, altın gram fiyatı buradan esen rüzgarla yükselişini güçlendiriyor. Altın getirdiği kazançlarla takip edilen enstrümanlar arasında. Bu kapsamda yatırımcısı 'Almalı mı satmalı' soruna yanıt artıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, merak edilenlere ilişkin altın yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini rakam vererek açıkladı.İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:'Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta bu seviyeyi destek seviyesi olarak takip edicem. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak ve yukarıda 2070 dolar direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar.Ons tarafında yılın ilk çeyreği 2150 dolar seviyesi beklentim hala geçerli. Özellikle ons tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden yavaş yavaş yükselişini devam ettiricek.Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar ons altının gerilemesiyle 15 liralık gerileme görüldü. Gram altın TL fiyatında 2040-2070 lira aralığını bu hafta takip ediyor olacağım.Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda.Ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alım yapmak lazım. Ve alımları bitirmek lazım.Gram altın tekrar 2070 lira denemesi yaparak 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak.2040 lira seviyesini referans aldığımızda kısa vadede yani 1-2 hafta içerisinde 50 liralık bir yükseliş bizi bekliyor.O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil.ALIŞ(TL) 1.982,11SATIŞ(TL) 1.982,34ALIŞ(TL) 3.337,00SATIŞ(TL) 3.404,00ALIŞ(TL) 13.305,00SATIŞ(TL) 13.489,00ALIŞ(USD) 2.048,78SATIŞ(USD) 2.049,12ALIŞ(TL) 1.868,46SATIŞ(TL) 1.882,17