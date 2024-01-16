Akşener'e bir darbe daha: 130 kişi daha istifasını sundu

Meral Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra zor zamanlar yaşıyor...Alınan yenilginin ardından ortaklarından CHP ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Akşener'in partisinden gidenlerin ardı arkası kesilmiyor.8 ayda 6 milletvekili kaybeden İyi Parti'de toplu istifalar gelmeye devam ediyor.Bu defa İyi Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi istifa etti. Grup, istifa dilekçelerini partiye verdi.Grup adına konuşan Göktürk Güngör, “31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti'den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz.Bugün bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz. İyi Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı” dedi.İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, “Ben İyi Parti'nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben Meral Akşener'e bir kadın olarak inanmıştım.Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.