AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...Osman Gökçek'in açıklamalarından satırbaşları:ORDUMUZ NEDEN SINIR ÖTESİNDE?'Özellikle Irak, Suriye ve oradan Akdeniz'e doğru ulaşan bölgede bir teröristanın kurulmasının önlenmesi amacıyla biz burada bu operasyonları yapıyoruz. 'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı' ve diğer yaptığımız tüm operasyonlar bunun için. Özellikle orada terörün tüm unsurlarını yok ederek Türkiye'ye sızmalarını engellemek adına yapılıyor.'ÖZGÜR ÖZEL ELİNİ ÖPMÜŞTÜ! PERVİN CHAKAR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM!“CHP'nin aslında DEM ile daha doğrusu PKK'nın arka bahçesi gibi davranan DEM ile ne tür hareketler içerisinde olduğunu aziz vatandaşlarımız izlesinler ve görsünler.Pervin Chakar'la alakalı olarak, şehitlerimizi verdikten sonra, gece 23.40'ta ‘Biz yalnız değiliz. Biz büyük bir milletiz.' diyor. Bu kelimeyi söylediği kişiler biliyorsunuz daha öncesinde de Kürtlerin bir milleti olması gerektiğini ve bu konu ile alakalı olarakta, bölünme ile alakalı yapmış oldukları açıklamalar vardı. O gece saat 23.40'ta bu tweeti attı. Bakın bu kişinin elini öpen de Özgür Özel'di. Bunların aslında ne kadar iki yüzlü olduklarının en büyük göstergesi bu. Zaten bu kadının ne olduğu belli. Yani, ülkemiz üzerindeki düşünceleri, ülkemizi bölmeye çalıştığı, bununla alakalı fikirler beyan ettiği ortada ama bunun elini öpen Özgür Özel.”ŞEHİTLERİMİZİN OLDUĞU GÜN İBB TESİSLERİNDE ÖCALAN TOPLANTISI!“Özellikle aziz İstanbulluların görmesi gereken şu; Ekrem İmamoğlu denilen kişi işte bu... Kendi bulunan mekanlarını, İBB'nin tesislerini, İBB'nin tüm imkanlarını, Abdullah Öcalan denilen teröriste özgürlük isteyenlere peşkeş çeken bir adamdır. Bunu çok net olarak görmemiz lazım.İBB Başkanı'nın kimlere hizmet ettiğini ve nasıl hizmet ettiğini görün. Abdullah Öcalan denilen teröriste ‘tecrit kalksın' diyerek onu öven kişilere yer veriyorlar. Bu kişi İBB Başkanı... Bizim şehitlerimizin olduğu dönemde bunların hiç vicdanı sızlamıyor. Bunlarda zerre kadar utanma duygusu yok. Bunlar bizim gözümüzün içine bakarak şehitlerimiz için üzgün olduğunu söyleyen ama arka kapılarda İBB'nin tesislerini Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenlere peşkeş çeken adamlardır. Bunu çok net söylüyorum.”DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İTİRAF ETTİ! ASIL GÜNDEM 'ÖCALAN'DI!“Bakın tecritle başlıyor. Yine Abdullah Öcalan ile ilgili Özgür Özel ile konuştuklarını itiraf ediyor. Yani, Özgür Özel ile bir araya geldiklerinde seçim ile ilgili değil, tecritin kaldırılması, yani Abdullah Öcalan denilen teröristle de ilgili bu madde konuşulmuş.”CHP'DEN DEM PARTİ'YE KIRMIZI HALI!'İki gün önce Pervin Chakar mıdır nedir onun elini öptüler, bugün kırmızı halıyla karşıladılar, yarın sırtınıza alın Meclis'te de götürün getirin. Zaten artık öyle bir birlikteliğiniz oldu ki kırmızı halılarda karşılıyorsunuz. Sonra da gelip 'Niye milli yas ilan etmiyorsunuz?' diyorsunuz? Bunu söyleyecek en son parti CHP'dir. Şu hallerine bakar mısınız, kırmızı halılarla karşılamaya başladılar.'İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI REDDETMİŞTİ! CHP VE DEM PARTİ'NİN ORTAK ADAYI OLDU!'Şuan da Mersin Akdeniz ilçesinin oratk adayı oldu. Gerçekten bu memleketi ne kadar düşündüğünüz belli CHP'liler. İşte siz busunuz...Yöneticilerine söylüyorum, oy veren seçmene söylemiyorum. İstiklal Marşı'nı okumak zorunda olmadığını düşünen bir kadını ortak olarak belediye başkanı adayı olarak açıkladınız. Bu nasıl bir Mustafa Kemal Atatürkçülük?”CHP'Lİ TÜRKER ERTÜRK SALDIRIYI CHP'YE BAĞLADI!AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: 'Sen nasıl amiral oldun bilmiyorum. Senin yaptığının her görevi de incelemeleri lazım.'DEM ile CHP'nin işbirliğini engellemeye çalışıyorlar.' diyor. Bu işbirliğinin olması, zaten Türkiye adına son derece zararlı bir işbirliği. Bu ülkeyi kurduğunu düşünen bir siyasal parti ile bu ülkeyi bölmeye çalışan bir siyasal partinin bir araya gelmesi, bu ülke için hayırlı bir durum değil.'PKK GÖZÜYLE, AK PARTİ HÜKÜMETİ VE ÖZGÜR ÖZEL'PKK terör örgütünü destekleyenler ve bu konuyla alakalı fikir beyan edenler, Özgür Özel'in doğru söylediğini söylüyor. Bunlar birer skandal. Bunlar birer rezalet. Ve CHP'den tek bir ses yok bunlara.'CHP ADAYI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, ŞEHİTLERİ YOK SAYDI!'CHP'nin bu anlamda en ufak bir hassasiyeti yok. 'Milli yas ilan edilsin' dediler, yılbaşı gecesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, yanlarında da birkaç kişi göbek atarak, alkışlayarak, şehitlerimiz olmasına rağmen çalgılı sözlü işler içerisine girdiler. Böyle olursa devamı da işte böyle gelir.'LİVANELİ'DEN SKANDAL SEÇİM AÇIKLAMASI!“AK Parti, gericiler dediği kısımi İHA-SİHA yapıyor, ATAK helikopteri yapıyor, 3. havalimanı yapıyor, 3. köprüyü yapıyor, nükleer santral yapıyor, doğal gaz buluyor, Gabar'dan petrol çıkartıyor, TOGG'u yapıyor, şehir hastaneleri yapıyor.Siz ne yapıyorsunuz? DEM Parti'yi kırmızı halıyla karşılıyorsunuz, İBB'nin müzesinde Abdullah Öcalan denilen teröriste özgürlük istiyorsunuz. Bu mu sizin ilericiliğiniz? Bu mu sizin Atatürkçülüğünüz?”