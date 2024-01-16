  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aday listelerinin teslim yöntemlerine ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday listeleri teslim edilirken uyulması gereken yöntemlere ilişkin YSK Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Aday listelerinin teslim yöntemlerine ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
Ekleme: 16.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Aday listelerinin teslim yöntemlerine ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart'ta, vatandaşların kullanacağı oylar ile gerçekleştirilecek.

Yerel seçimler için aday listeleri teslim edilirken uyulması gereken yöntemlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Aday listeleri 20 Şubat'a kadar teslim edilmeli

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK Kararı'na göre; büyükşehirlerde; siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları listelerini il seçim kurullarına, siyasi parti ilçe başkanlıkları; belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini, ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde kağıt ortamında o seçim çevresinde yapılan bütün seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat Salı günü 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekecek.

Bağımsız adaylardan istenen belgeler

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 7 bin 228 TL'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek.

Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!