Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum

Muhalefet yerel seçime hazırlanıyor.Sandığın seçmen önüne gelmesine yaklaşık 2,5 ay kala pazarlıklar hız kazandı.Bu kapsamda İyi Parti'den iş birliği konusunda istediğini alamayan CHP'de rota DEM Parti'ye kaydı.Kasım ayındaki CHP kurultayında genel başkan seçimlerinden hemen önce Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldıktan hemen sonra ilk fırsatta DEM Parti'yi ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde ise iadeiziyaret gerçekleşti.CHP'nin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a kırmızı halı serdiği görüşmeden hemen sonra yapılan açıklamalarda, iki partinin yerelde iş birliği yapılacak şehirler üzerinde çalışmaya başladığı açıklandı.Bu kapsamda Bakırhan, "İş birliği, güç birliği seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri oldukları konusunda bir çalışma yürütecekler." dedi.Hal böyleyken DEM Parti-CHP masasında kıran kırana bir pazarlık var.Kulislere yansıyan haberlere göre İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu muhatap gören DEM Parti, bu konuda uzlaşmaya sıcak bakıyor.İlçelerde ise anlaşmazlık yaşanıyor. DEM Parti, Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe'yi isterken CHP kanadında, bu isteklere sıcak bakılmıyor.İstanbul dışında büyükşehirlerde de ciddi pazarlıklar var. İzmir, Mersin, Bursa, Ankara, Bolu, Antalya gibi şehirler de masada olan şehirler.CHP'nin Lütfü Savaş'ı Hatay'da tekrar aday göstermesi ise ülke çapında tepkilere neden olmuştu.Bu kapsamda DEM Parti'de, Savaş'a destek vermek yerine Hatay'da aday çıkarma fikri ağır basıyor.