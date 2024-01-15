  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum

31 Mart seçimleri öncesinde karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı CHP ve DEM Parti'nin il ve ilçeler bazında pazarlıkları hız kazandı. İstanbul'da Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe'yi isteyen DEM Parti, Hatay'da da CHP'nin tekrar aday gösterdiği ve tüm ülkede tepkiyle karşılanan adayına karşı aday çıkartma fikri ağır basıyor.

Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum
Ekleme: 15.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum
Muhalefet yerel seçime hazırlanıyor.

Sandığın seçmen önüne gelmesine yaklaşık 2,5 ay kala pazarlıklar hız kazandı.

Bu kapsamda İyi Parti'den iş birliği konusunda istediğini alamayan CHP'de rota DEM Parti'ye kaydı.

CHP-DEM Parti pazarlığı

Kasım ayındaki CHP kurultayında genel başkan seçimlerinden hemen önce Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldıktan hemen sonra ilk fırsatta DEM Parti'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde ise iadeiziyaret gerçekleşti.

"Arkadaşlarımız çalışma yürütecek"

CHP'nin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a kırmızı halı serdiği görüşmeden hemen sonra yapılan açıklamalarda, iki partinin yerelde iş birliği yapılacak şehirler üzerinde çalışmaya başladığı açıklandı.

Bu kapsamda Bakırhan, "İş birliği, güç birliği seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri oldukları konusunda bir çalışma yürütecekler." dedi.

DEM Parti'nin İstanbul'da istediği ilçeler

Hal böyleyken DEM Parti-CHP masasında kıran kırana bir pazarlık var.

Kulislere yansıyan haberlere göre İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu muhatap gören DEM Parti, bu konuda uzlaşmaya sıcak bakıyor.

İlçelerde ise anlaşmazlık yaşanıyor. DEM Parti, Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe'yi isterken CHP kanadında, bu isteklere sıcak bakılmıyor.

İzmir ve Antalya'da uzlaşma yok

İstanbul dışında büyükşehirlerde de ciddi pazarlıklar var. İzmir, Mersin, Bursa, Ankara, Bolu, Antalya gibi şehirler de masada olan şehirler.

DEM Parti Hatay'da aday çıkartabilir

CHP'nin Lütfü Savaş'ı Hatay'da tekrar aday göstermesi ise ülke çapında tepkilere neden olmuştu.

Bu kapsamda DEM Parti'de, Savaş'a destek vermek yerine Hatay'da aday çıkarma fikri ağır basıyor.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor