Yaşlı aylığına zam geldi: İşte yeni rakam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yapılan artışı gündeme getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini şu sözlerle açıkladı:
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.
Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.
AYRINTILAR GELİYOR
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.
Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.
AYRINTILAR GELİYOR