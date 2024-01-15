Yaşlı aylığına zam geldi: İşte yeni rakam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini şu sözlerle açıkladı:Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktıYaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.AYRINTILAR GELİYOR