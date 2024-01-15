Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 6 şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.6 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDIAçıklamada, 'Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.