Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 6 şahıs yakalandı
Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
6 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Açıklamada, 'Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.