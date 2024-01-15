Vali Yiğitbaşı’ndan kahraman askere moral ziyareti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Kübra Güran Yiğitbaşı, Pençe-Kilit Harekatı sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin sızma girişimiyle karşı karşıya kalan ve bu esnada yaralanan Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz’u tedavi gördüğü GATA’da ziyaret etti.

12 Ocak'ta Pençe-Kilit Harekatı sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin sızma girişimiyle karşı karşıya kalan ve bu esnada yaralanan Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz'un GATA'da tedavisine devam edilirken, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralı askeri ziyaret etti.Ziyarette yaralı asker Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz'un sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken kendisine acil şifalar diledi. Burada konuşan Vali Yiğitbaşı, 'Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürecek ve bu mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene dek devam edecek, Allah kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize rabbim güç versin' dedi.