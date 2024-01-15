  • USD: 30,04 - 30,10
  • EURO: 32,90 - 32,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Bolat, "Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Ekleme: 15.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir araya geldi
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Görüşmemizde, gıda ve tarım sektörümüzün rekabet gücünü artırmak ve ürünlerimizin dünya pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için atılacak stratejik adımlar yanında, gıda ürünleri üretim ve tüketim miktarları ile fiyat gelişmeleri üzerinde durduk. Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İki Bakanlık arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar atmaya kararlıyız' dedi.
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
Esenyurt’ta İSKİ’ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı
Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...
Yasa Meclis'e sunuldu! SSK, Bağ-Kur refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
AK Partili isimden Tunç Soyer'e zor soru: 44 milyar 700 milyon TL nerede!
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor