Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı

Suriye ve Irak'ta terör hedefleri yerle bir ediliyor.Terör örgütü PKK ve uzantılarının alçak saldırılarının ardından yapılan nokta atışı bombardımanlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve üslerin de tahrip edildiği operasyonlar, Yunan basınına konu oldu.Pentapostagram, "Türkiye'nin, PKK/YPG'ye karşı intikamı" başlıklı haberinde, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine geniş ölçekli hava saldırıları düzenlendiği ve 24 hedefin imha edildiği belirtildi.Haberde, "İntikam almak için mağaralar, barınaklar, istihkamları vurdular." ifadesi kullanıldı. Hava harekatlarında birçok teröristin de öldürüldüğü aktarıldı.Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), teröristlerin depolar ve doğalgaz üretim altyapılarının da vurulduğunu bildirdiğine ilişkin açıklamasına işaret edildi.Türkiye'nin, kendisini Irak'la sınırlamadığı, Suriye'de de harekatlar icra ettiğinin altı çizildi.Aynı haberde ayrıca, "Türk halkı, Amerika'nın PKK'ya verdiği destekten şikayetçi. Pek çok analist, Amerika'nın yardımı olmadan, PKK'nın yok olacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.Bu arada MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi."Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." denilen açıklamada şunlar aktarıldı:Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.