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Sultanbeyli'de saplantılı aşık dehşeti: Reddedilmeyi kabul edemedi, genç kızı öldürdü...

Evlenme teklifini reddeden Ahmet Taştan tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Zanlının genç kıza "Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak" diye tehdit mesajı attığı ortaya çıktı

Ekleme: 15.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Sultanbeyli'de saplantılı aşık dehşeti: Reddedilmeyi kabul edemedi, genç kızı öldürdü...Bir saplantılı aşık krizinin sonu daha, genç kızın ölümü ile sonuçlandı.

Korkunç haber İstanbul Sultanbeyli'den.

19 yaşındaki Kader İrgören bir yakınının nişanı için gittiği salonda daha önce kendisini istemeye gelen Ahmet Taşan ile karşılaştı.

Genç kızı başından vurdu

Ahmet Taşan, karşısında gördüğü genç kıza silahla ateş etti. Genç kız başından vuruldu.

Olaya şahit olan İrgören’in yakınları kendi imkanları ile genç kızı yakında bulunan bir özel hastanenin acil servisine kaldırdı.

Sultanbeyli'de saplantılı aşık dehşeti: Reddedilmeyi kabul edemedi, genç kızı öldürdü...

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İrgören burada yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kader İrgören'in yakını Ferhat İrgören, istemeye geldiklerinde aldığı ret cevabından sonra genç kızı saplantı haline getiren Ahmet Taşan’ın tehdit mesajı attığını söyledi.

Sultanbeyli'de saplantılı aşık dehşeti: Reddedilmeyi kabul edemedi, genç kızı öldürdü...

"Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak"

Ancak Kader İrgören’in bunu kimseye söylemediğini belirten yakını Ferhat İrgören “Kader’e mesaj atmış gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak diye ama kız kimseye söylememiş. Kimsenin haberi olmayınca kimse de tedbir almamış. Daha önce de bir isteme oldu kız istemedi. Ailesi 'istiyorsan verelim' diyorlardı. Ama kız istemeyince bu olmadı. Öncesinde herhangi bir tehdit duymadım. Nişanda her şey güzel giderken bir anda ben salonun ikinci kapısında misafirleri ağırlarken saat 22.16 sıralarında içerden biri dışarı çıktı ve içeride olay oldu" dedi.

Nişanın gürültüsünden silah sesini duymadıklarını söyleyen Ferhat İrgören şöyle devam etti;

"Biz kesinlikle böyle bir şeyi beklemiyorduk"

Biz ambulansı beklemeden hemen yakındaki hastaneye kaldırdık. Daha sonra nişandan herkes oraya geldi. Bizi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Biz kesinlikle böyle bir şeyi beklemiyorduk. En ufak bir şüphemiz olsa bu nişanı yapmazdık. Ya da iki taraftan birini oraya getirmezdik.

Sultanbeyli'de saplantılı aşık dehşeti: Reddedilmeyi kabul edemedi, genç kızı öldürdü...

"Kendine yediremeyince bu olay gerçekleşiyor"

Ama silahı nereden buldu kim temin etti bunlar ortaya çıktığında onlar da cezasını çekecektir. Çocuk saplantılı bir tip haline gelmişti kız istemediğini de belli ediyordu. Kız istemeyince olmuyor. Ne kız kabul ediyor ne de ailesi. Bunu da söylüyorlar ama adam kabul etmiyor. Kendine yediremeyince bu olay gerçekleşiyor.

Genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze namazı için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’ne götürüldü.
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