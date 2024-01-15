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Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 78 ilde düzenlenen Mercek-9 operasyonlarında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
Ekleme: 15.01.2024 - 08:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:46 / Editör: Ozge Selin
Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
Emniyet güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda da 78 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılara göz açtırılmazken düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Mercek-9 operasyonu kapsamında da 2 bin 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının detaylarında şu ifadeler yer aldı;

Operasyon kapsamında ele geçirilenler

78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;
1230 Ruhsatsız Tabanca,
163 Kurusıkı Tabanca,
50 Uzun Namlulu Tüfek,
225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
1668 Silah ele geçirildi.

2036 şüpheli gözaltına alındı.

Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; Son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-9” Operasyonlarında” 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1393 TABANCA yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle ve Silah Kaçakçılarıyla Mücadelemiz Kararlılıklar Sürecek.
Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
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