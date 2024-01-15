Şehit Ahmet Köroğlu'nun sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Sizleri seviyoruz...

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü.Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinden 9 şehidin haberi geldi.Kahraman Mehmetçik, üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlere geçit vermedi.Şehitlerden geriye ise gözü yaşlı aileleri ve hatıraları kaldı.Giresun'un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evlatları şehit Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.Son görev yeri olan Kuzey Irak'ta çekildiği ileri sürülen videoda, silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın.” diye mesaj verdi.Videoda, 'Bir mesajınız var mı?' sorusuna ise şehit Köroğlu, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız.' diye karşılık verdi.