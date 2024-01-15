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Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’

Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32) memleketi Aksaray’da son yolculuğun uğurlandı. Önümüzdeki yaz aylarında düğün planları yaptığı öğrenilen şehidin sosyal medya profilinde, ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’ yazması dikkat çekti.

Ekleme: 15.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı dün Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’

DÜĞÜN PLANLARI YAPIYORMUŞ

Şehit üsteğmenin naaşı Ereğli Kapı Mahallesinde oturan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Ulu Camii avlusuna götürüldü.

Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’

Burada kılınan cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, sivil ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Tabuta sarılıp, gözyaşı döken kız kardeşi, 'Bize Gökhan'ın kardeşi demiyorlar şehit kardeşi diyorlar kardeşim. Çeyizin benim arabamdaydı kardeşim. Gökhan'ım tek başına düğün yaptın, bu kadar kalabalık topladın. Bu bayrak düğününde kalkacaktı, cenazende mi kalktı? Bizi yaktın, gittin' diyerek gözyaşı döktü. Baba Bayram Delen ise, 'Oğlum tek başına nereye gidiyorsun, beni de yanında götür' dedi. Şehit üsteğmenin önümüzdeki yaz ayında düğün planları yaptığı öğrenildi.

Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’

YAŞASIN ÜLKEMİN TURAN ÜLKÜSÜ'

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Üsteğmen Gökhan Delen'in sosyal medya profilinde, 'Yaşasın ülkemin Turan ülküsü' yazması ise dikkat çekti.

Şehidin sosyal medya paylaşımı: ‘Yaşasın ülkemin Turan ülküsü’
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