Samsun'da internet dolandırıcıları paketlendi!

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.Ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 TL dolandıran şüpheliler; Mersin, Adana ve Malatya'da enselendi.Cuma günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.9 şüpheli serbest bırakıldıŞahıslara ait dijital materyallere el konuldu. 9 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adana'da yakalan İ.G. ve M.T., Mersin'de yakalanan N.D. ve T.D. ile Samsun'da yakalanan S.K. polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.