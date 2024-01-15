MİT'ten bir nokta operasyon daha: Sözde sorumlu Hülya Mercen öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düştü.Mehmetçiklerimizin acısı yüreklerdeyken, şehitlerimizin kanlarını yerden bırakmamak için operasyonlar yoğunlaştırıldı.Bu doğrultuda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yine bir nokta operasyon geldi. Hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosuna yönelik operasyonlarıyla adından söz ettiren MİT, bir teröristin daha üstünü çizdi.MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde bir operasyon düzenledi.Alınan istihbarat sonucunda gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi. Böylelikle MİT, şehitlerimizin intikamını bir nebze de olsa almış oldu.