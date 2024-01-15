Meteoroloji uyardı! O bölgede yaşayanlar kabusu yaşayacak! 13:00'a kadar devam edecek

Meteoroloji, Orta ve Güney Ege bölgesinde yaşayan vatandaşları kuvvetli fırtına konusunda uyardı. Akşam saatlerinden itibaren. etkisini gösterecek, şiddeti yüksek olacak...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada fırtınanın başlayacağı ve biteceği saat duyuruldu.Kuvvetli fırtınanın 15 Ocak Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacağı ve 16 Ocak Salı günü saat 13:00'a kadar devam edeceği açıklandı.Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Orta ve Güney Ege'de rüzgarın bugün(Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat)' fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı (16.01.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.'