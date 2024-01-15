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LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!

Küresel LGBT lobisi, özellikle Batı ülkelerinde giderek daha etkin propaganda yürütüyor. Başta ABD olmak üzere sayısız ülkede liseden ilkokul çağına kadar çocukları etkisi altına alan LGBT lobisi, yeni düzenlemelerle tehdit yaratmaya devam ediyor. Son olarak İskoçya'da akılalmaz bir yasanın yürürlüğe girmesi gündeme geldi.

LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
Ekleme: 15.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
LGBT terörü dünya genelinde virüs gibi yayılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda üstünlük kuran LGBT lobisi, özellikle Batı ülkelerinde büyük bir hakimiyet kurmuş durumda.

ABD'de ilkokul çağından itibaren çocukları hedef alan, okulların içine sızarak propaganda çalışmalarıyla küçük yaşta cinsiyet değiştirmenin normal olduğu algısını yaratan LGBT lobisinin yeni bir skandalı daha patlak verdi.

LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!

EBEVEYNLERE HAPİS CEZASI

İngiltere'ye bağlı İskoçya'da parlamento, skandal bir kararı tartışıyor. Özerk parlamentoda çoğunluğu oluşturan SNP hükümeti, LGBT destekçisi yeni bir tasarıyı parlamentoya sundu. Buna göre reşit olmayan çocukların cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini bastırmaya veya değiştirmeye zorlamayı yasa dışı hale getirecek yeni yasalar üzerinde çalışan hükümet, katı değişikliklere hazırlanıyor.

Bu tasarıya göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesine izin vermeyi reddeden İskoçyalı ebeveynler için katı cezalar getirilecek. Bunların başında da reşit olmayan çocuğunun cinsiyet değiştirmesine izin vermeyen ebeveynlerin hapis cezasıyla karşılaşacak olması var. Söz konusu yasanın geçmesi halinde ebeveynler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!

Yasanın gündeme gelmesi, tepkileri de beraberinde getirdi. Aktivist Marion Calder, 'Bu planlar, cinsiyet ideolojisi tarikatına katılmayı reddettikleri için yıllarca hapisle karşı karşıya kalabilecek sevgi dolu ebeveynleri mağdur edecek' ifadelerini kullandı. 86 sayfalık tasarıda din değiştirme ve fiziksel istismardan, zorla evlendirmeye ilişkin maddeler de yer alıyor.




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