Konya merkezli 8 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.