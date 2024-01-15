Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan Jehezkel, hakkında sınır dışı edilmesi kararı verildi.Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve '7 Ekim'in 100. günü' yazısı ile fotoğraf verdi.İsrail propagandası yapan Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, oyuncu gözaltına alındı.Maçın 68. dakikasında attığı gol sonrasında fotoğrafçılara sol bileğindeki bandajı gösterip poz veren İsrailli futbolcu Jehezkel, yaptığı provokasyonu maç öncesinde soyunma odasında hazırladığı ortaya çıktı.Soyunma odasında '100 Days 07.10' ve Davut Yıldızı amblemini kendi el yazısıyla yazan futbolcunun, yanında kimse yokken hazırlık yaptığı, futbolcu arkadaşları ve teknik heyetten kimseye de yazıyı göstermeden sahaya çıktığı öğrenildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde avukatı ve tercümanla birlikte ifadesi alınan Jehezkel, İsrail Devletinin vatandaşı olduğunu, sahaya çıkmadan önce sol bileğindeki sakatlıktan dolayı bulunan beyaz bandaj sardığını öne sürdü.Bandaja soyunma odasında kendi el yazısıyla fotoğrafçılara gösterdiği yazıları yazdığını belirten Jehezkel 'Bunu yazdığımda herhangi bir takım arkadaşım, teknik heyetten kimse ya da Antalyaspor yöneticilerinin hiçbirinin yazıdan haberi olmadı.Soyunma odasında kendi kararımla yazdım. Maçin 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim' dedi.Ayrıca Jehezkel ifadesinde, 'Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim.Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim.Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı' dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.