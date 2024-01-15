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İzlanda'da volkanik patlama! Lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında yanardağ patlaması meydana geldi. Dağdan akan lavlar şehre ulaşırken bilar alevlere teslim oldu.

Ekleme: 15.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
İzlanda'da volkanik patlama! Lavlar yerleşim yerlerine ulaştıİzlanda doğal bir felaket yaşıyor...

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağda bugün bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü.

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.

İzlanda'da volkanik patlama! Lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Lavlar yerleşim yerine ulaştı

CNN'in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.

Volkan kaynağından akan lavlar yerleşim yerlerine ulaştı. Lavların yuttuğu bazı binalar lav çamuru arasında alevlere teslim oldu.

İzlanda'da volkanik patlama! Lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için 'büyük bir patlama niteliğinde olduğunu' ifade etmişti.

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da 'acil durum' ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.
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