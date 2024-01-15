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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti'de sular durulmadı. Yaşanan oy kaybı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı. Akşener'in yerel seçimlere ittifak yapılmayacağını açıklaması üzerine partide istifa dalgası yaşandı. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
Ekleme: 15.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan oy kaybı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı. Akşener'in yerel seçimlere ittifak yapılmayacağını açıklaması üzerine partide istifa dalgası yaşandı. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e, İl ve İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'
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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
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