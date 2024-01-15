  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı

İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
Ekleme: 15.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada '15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.' ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor