İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi

CHP yönetimindeki kentlerde hizmetteki aksaklıklar bitmek bilmiyor.İstanbul'da da ulaşım sıkıntısı tam 5 yıldır çözüme kavuşmadı. Yaşanan sıkıntılarının yerini çözümler değil yeni sorunlar alıyor...Yaklaşık nüfusu 16 milyonu aşan megakentte, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.Zamansız başlatılan ve bitmek bilmeyen çalışmalar bu süreci adeta körüklüyor.Sabah-akşam sıkça ortaya çıkan manzara, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.Metrobüs araçlarının bakım ve onarım yetersizliğinden kaynaklı arızalanmalarının yanı sıra duraklarda bekleme süreleri de giderek artıyor.Haftanın ilk gününde Avrupa Yakası'ndaki bir metrobüs durağında kaydedilen görüntü ise yaşanan izdihamı gözler önüne serdi.Videoda, araçtan inenlerin üst geçitte yoğunluk oluşturarak ilerleyemediği görüldü.O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.