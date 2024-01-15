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İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınması sonrası Türkiye'ye boykot çağrısında bulundu.

İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
Ekleme: 15.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler nitelikteki hareketiyle tepki çekmişti.

Daha sonra İsrailli futbolcuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet'indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

İsrailli bakan Türkiye'yi hedef aldı

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Gazze'de 24 bin sivili katleden İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'yi hedef aldı.

'Türk ürünlerini boykot edin'

Aşırı sağcı olarak bilinen Ben-Gvir, İsrail vatandaşlarına sosyal medya hesabından seslenerek Türk ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Ülke halkından Türkiye'ye gitmemeleri yönünde bir çağrı daha yapan Ben-Gvir, İsrail'in Türkiye'ye hoşgörü göstermemesi gerektiğini söyledi.
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