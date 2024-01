İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki soykırımı hız kesmiyor.7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar kapsamında bölge adeta yerle bir edildi.Taş üzerinde taş kalmazken, İsrail güçleri sivil, çocuk, kadın demeden vurmaya devam ediyor.Bölgede bugüne kadar sayısız çocuk can verdi.Gelen son bilgilere göre ise Gazze'de can kaybı sayısı an itibarıyla 24 bini aştı.Bölgede 24 bin 100 kişi hayatını kaybederken, 60 bin 834 kişi ise yaralandı.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani arada' 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.