İsrail’den skandal paylaşım! 100 günde 24 bin Filistinliyi öldürdüler: 136 kişi için yardım istediler!

Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e havadan ve karadan saldırı düzenledi. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinliyi hayattan kopardı, milyonlarca Gazzeliyi de yerinden yurdundan etti. Katliamlarında 100 gün geride kalırken Filistin halkına yaşattığı bu zulmü görmezden geldi. Algı operasyonuna kalkışan İsrail, Hamas'ta tutulan 136 rehine için hazırladığı videoda "7 Ekim'de zaman durdu. İsrailli rehineler en kötüsünü yaşıyor" dedi!

İsrail, devlet değil katildi! 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda ne ev ne de hastane gözetmedi. Tüm dünyanın sessiz kaldığı vahşete ABD ve Batılı ülkeler destek verdi. Her fırsatta insan hakları konusunda ahkam kesen Batılı ülkeler, sırf Müslüman diye Filistin halkının yanında olmayı reddederek İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırılarını görmezden geldi.Havadan ve karadan devam eden bombardımanlarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli de hayatını kaybetti.Batılı liderlerin kör, sağır ve dilsiz kaldığı katliamlarla baş başa bırakılan Filistin'in haklı mücadelesine tüm dünyada sivillerden büyük destek geldi.7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 100 gün geride kalırken İsrail'in yaptığı paylaşım ise herkesi şoke etti.Gazze'de okul, hastane, cami, kilise hatta ambulansı bile bombalayan İsrail, öldürdüğü Filistinli çocukları unutup Hamas'ta tutulan İsrailli rehineler için algı operasyonu yapmaya çalıştı.İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda '7 Ekim'de zaman durdu. 100 GÜNDÜR İsrailli rehineler fiziksel ve duygusal istismarın en kötüsünü yaşıyor. Bekleyecek zamanımız yok' ifadelerine yer verildi!