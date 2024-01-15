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Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...

Ünlü futbolcuların karıştığı fon davasında bugün hakim karşısına çıkan isimler, teknik direktör Fatih Terim'in sistemdeki yerini anlattı.

Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...
Ekleme: 15.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...
Türkiye'nin gündeminde uzun bir süredir yer alan fon davasında bugün gelişmeler yaşanıyor.

Çok sayıdaki ünlü futbolcu, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldı.

Erzan şimdilerde olayla ilgili yargılanırken adı geçen isimler de mağduriyetlerini gözler önüne seriyor.

Bugün de davanın 3. duruşması gerçekleşti.

Mahkemede tanıklar savunmalarını yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in de adı çok kez geçti.

Candaş Gürol, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz ve Semih Kaya tanık olarak dinlendi.

"Fatih hocanın bana bir şey söylememesine darıldım"

Gürol'un savunması şöyle:

“Seçil Erzan ile duygusal ilişkimiz Temmuz'da başladı. Sevilen ve başarılı bir kadın olarak Denizbank'ta çakılıyordu. Mutluydum, arkadaşlarımızla görüşüyorduk. Aralık ayı gibi Seçil'in gizli telefonları başladı. Yanımda kimseyle konuşmamaya başladı. 24 saat meşguldü. Artık görüşemez olduk. Birkaç kez ‘Candaş’ deyip telefonu kapattı. ‘Beni aldatıyor mu?’ diye düşündüm. Bir anda işlerin buraya gelmesine üzüldüm. Benim müvekkilim İbrahim Abi fona para yatıracağını söyledi. ‘Seçil'den ayrıldım’ dedim. ‘Sorun değil’ dedi. ‘3 milyon doları benim üstümden değil de senin üstünden getirsek olur mu?’ diye sordu. İbrahim Abi'yi kıramadım. Seçil'i aradım ‘İbrahim Abi'ye böyle bir fondan bahsettin mi?’ diye sordum, ‘Evet anlaştık İbrahim Abi ile’ dedi ‘Fon anlaşması yaptık’ dedi. Sonra İbrahim parayı hesabıma yolladı. İbrahim Abi'nin ofisine gittik. Asistanı vardı parayı makam odasına bıraktım, ‘Hayırlısı olsun’ dedim çıktım. Seçil’e, ‘Vergi nasıl kesiliyor’ diye sordum. ‘Şu an bunları düşünecek durumda değilim’ dedi. Ben de bir ay sonra aradım hatırlattım. ‘İbrahim Abi'nin başka paraları da ben de duruyor’ dedim. Benim korkum yüksek bir vergi çıkmasıydı. İnşallah çıkmaz para giriş çıkışından. Bir fon konuşması vardı ortada ancak illegal olduğunu bilmiyordum.

Avukatı olmama rağmen Fatih Hoca'nın bana bir şey söylememesine darılmıştım. Duygusal ifade vermişim. Fatih Terim Denizbank'a para gönderdiğini söyledi. Hesaba para yatırdığını söyledi fon falan değil. Seçil'in işlerinden herhangi bir kazancım olmadı. 100 bin dolar gibi bir para almadım. Ben ‘Seçil'in konuşmalarından sadece acaba kredi çıkmayan birine kredi mi çıkartıyor?’ diye düşündüm. Bundan fazlası benim de hayal ötemde. ‘Fatih ile illegal iş mi yapıyorsun?’ diye Seçil'e hep boş atıp dolu almaya çalıştım. Kıskançlık da vardı işin içinde, bu isim üzerinden Seçil'e hep sorular sorarak doğruya ulaşmaya çalıştım. Ben Seçil'in beni aldattığını ve usulsüz kredi kullandırttığını düşünüyordum.”

Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...

"Fatih hoca vesile oldu"

Gürol'a mahkemede, Seçil Erzan ile tanışmasına Fatih Terim'in vesile olup olmadığı soruldu.

Soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Tabi ki kolumdan tutup da tanıştırma olmadı ama Fatih hoca vesile oldu. Bir kızımız var, iyidir, yemeğe çıkart' dedi."

"Bir gariplikler olduğunu eşime de söyledim"

Tanık Merve Özer Yılmaz da şu savunmayı yaptı:

“Sadece Seçil Erzan’ı tanıyorum. 2012’de ilişkimiz başladı. 2016’ya kadar birikim yaparak paramı Seçil’e veriyordum. 2021’de hisse senedi olarak da bir işlem yapıldı. 2022’de mantıksızlıklar silsilesi başladı. Ben 2 milyon lira para koydum. Bana bir ay daha idare etmemizi söyledi. Bu sürede yine para ekledik. Bana fonda 10 milyon para biriktiğini söyledi. Ancak bu parayı çekmek için para eklemesi gerektiğini söyledi. 4 milyon kiralık bir para ekledik. Daha sonra 6 milyon lira çekti.

Hakan Aktaş nedeniyle pozisyon açığı olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde bilgi alamadım. Tekrar para istedi. 2015’te Selçuk diye biri olduğunu öğrendim. 2023 Şubat ayında Seçil bana ‘200 bin dolar bulur musun?, açık pozisyon var’ dedi. Aynı şeyi eşime de söyleyip yardım istedi. Eşimden 5 milyon lira istedi. Bir gariplikler olduğunu eşime de söyledim. Seçil bana, Mart ayında fonda 50 milyon lira para biriktiğini, bizim paralarımızı da dahil ettiğimi söyledi. 1 milyon 400 bin dolar yatırdım 600 bin dolar alacağım var.

"Fatih Terim ve futbolcuların içinde olduğunu söyledi"

Seçil Erzan 8 Mart’ta bana banka içerisinde fon kurduğunu, Fatih Terim ve futbolcuların içinde olduğunu söyledi. Bana Fatih Terim ve futbolcularla ilgili bir konu olduğunu söyledi. Fatih Terim ile sadece bir kere görüştüm.”
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