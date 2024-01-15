FETÖ üyesi eski kamu görevlisi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüphelinin halen Toroslar İlçesi Çamlıdere Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. İhraç edilmiş eski kamu görevlisi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan örgüt üyesi jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.